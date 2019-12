Pomezia, al via i lavori di riqualificazione su via Campobello

Pomezia – Partiti questa mattina, 26 agosto 2019, i lavori di riqualificazione e adeguamento della viabilità nell’area industriale di via Campobello.

Il progetto, del valore di 1.418.000 euro finanziato dalla Regione Lazio per il 70% dei costi, prevede la realizzazione dei marciapiedi su ambo i lati della carreggiata, la sistemazione dei tratti di marciapiede esistenti, l’adeguamento e la messa in sicurezza degli incroci, la manutenzione, messa in sicurezza e riqualificazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, il ripristino e nuova realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale, l’installazione di una infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici e il rifacimento dell’asfalto dell’intera via Campobello, lunga 1800 metri.

“Grazie al nuovo sistema per il transito del flusso pedonale – spiega l’assessore Federica Castagnacci – che vede una particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche, i lavoratori delle aziende presenti, gli utenti delle strutture ricettive e i residenti potranno finalmente muoversi in sicurezza.

Inoltre – conclude – con questi interventi supereremo definitivamente il problema degli allagamenti nei periodi delle piogge”.

“Sono felice oggi di inaugurare il cantiere che ci consegnerà una via Campobello completamente nuova e più sicura – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – Inizia oggi un’opera importante per l’area industriale di Pomezia che va ad aggiungersi agli interventi realizzati nell’ultimo anno e a quelli in corso: rifacimento completo di diverse strade comunali, fognature bianche a Campo Jemini e Castagnetta, nuova pista ciclabile tra via Varrone e via Fratelli Bandiera, cablaggio in fibra ottica della Città.

E’ l’ennesima dimostrazione del costante lavoro dell’Amministrazione comunale per la viabilità e le infrastrutture cittadine”.

(Il Faro online)