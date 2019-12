Terracina, annullato il concerto dei “Pink Floyd Legend”

Terracina – “Lo stato di incertezza che si è venuto a creare a seguito degli annullamenti di tutti gli spettacoli previsti all’Arena il Molo di Terracina (Subsonica, Banco del Mutuo Soccorso e altri), ha reso impossibile la concreta realizzazione del concerto dei Pink Floyd Legend ‘The Dark Side of the Moon’ del 29 agosto”, si legge in una nota.

“Spiacenti di dover dare questa notizia – proseguono -, vi preghiamo di segnalare che i biglietti saranno rimborsati interamente entro il 31 agosto recandosi al punto vendita di acquisto e per gli acquisti online gli importi saranno riaccreditati sul supporto utilizzato per il pagamento”.

Confermato il concerto gratuito a Riofreddo (Roma) il 30 agosto alle ore 21 presso Piazzale Ricciotto Garibaldi.

(Il Faro online)