Videocorto Nettuno, ecco tutti i vincitori della 24esima edizione

Nettuno – “Serata piena di emozioni la terza e ultima di Videocorto Nettuno 24, nella quale le premiazioni si sono alternate alle proiezioni dei film giunti alla finalissima”, si legge in una nota.

“Il foltissimo pubblico – proseguono – ha visto (o rivisto) ‘Siamo solo piatti spaiati’, scelto dal pubblico delle prime due sere e poi battuto al fotofinish da ‘The Essence Of Everything’, salutato da un grande applauso“.

“Un verdetto che ha visto una certa unanimità tra i pareri degli addetti ai lavori e degli spettatori anche se non sono mancate le sorprese, tra tutte l’assenza di ‘Insane Love’, ‘I Am Banksy’ ed ‘Eva’ dalla finalissima. Grande la partecipazione dei cast artistici e tecnici alle proiezioni che laddove assenti hanno raggiunto il festival da lontano con videomessaggi assai affettuosi”.

“Ma ecco l’elenco completo dei premi:

MIGLIOR FILM VIDEOCORTO D’ORO: ‘Inanimate’;

VIDEOCORTO D’ARGENTO: ‘The Essence Of Everything’;

VIDEOCORTO DI BRONZO: ‘The Divine Way’;

PREMIO DEL PUBBLICO: ‘The Essence Of Everything’;

PREMIO TROISI: ‘Insane Love’;

MIGLIOR REGIA: ‘Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi’;

MIGLIOR ATTORE: Andrew Mullen per ‘The Essence Of Everything’;

MIGLIORE ATTRICE: le quattro protagoniste di ‘Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi’;

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Vincenzo De Michele per ‘Le avventure di Mr. Food e Mrs. Wine’;

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA: Clara Alonso per ‘Insane Love’;

MIGLIOR SCENEGGIATURA: ‘Andate in pace’;

MIGLIOR SOGGETTO: ‘La ricetta della nonna’;

MIGLIOR COLONNA SONORA: ‘Le avventure di Mr. Food e Mrs. Wine’;

MIGLIOR MONTAGGIO: ‘The Essence Of Everything’;

MIGLIORI SCENE ED AMBIENTI: ‘Inanimate’;

MIGLIOR FOTOGRAFIA: ‘Insane Love’;

MIGLIORI COSTUMI: ‘The Essence Of Everything’;

MIGLIOR LOCANDINA: ‘I Am Banksy’;

MIGLIORI TITOLI DI TESTA E CODA: ‘I Am Banksy’.

La manifestazione – concludono -, curata dalla Pro Loco Nettuno, e diretta da Elvio Calderoni e Giulia Bartoli ha trovato nel Forte Sangallo una location ideale anche dal punto di vista acustico e grazie ad una qualità di proiezione ineccepibile.”

(Il Faro online)