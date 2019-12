X Municipio: giovedì mozione di CasaPound per lo sgombero del campo rom

Ostia – Giovedì mattina al consiglio del X Municipio si discuterà lo sgombero del campo rom di via Ortolani a Dragona. Un campo rom irregolare ma tollerato dalla giunta Raggi e dalle precedenti amministrazioni. Anni fa, un rom ubriaco e drogato al volante proveniente dal campo, travolse e ferì 13 persone che aspettavano l’autobus.

A presentare la mozione è il consigliere di CasaPound, Luca Marsella che da anni ne chiede lo sgombero con raccolte firme, esposti e manifestazioni.

“Buongiorno – scrive Marsella sulla sua pagina Facebook – oggi si torna al lavoro dopo la pausa estiva. Riunione dei capigruppo piuttosto producente: sono riuscito ad inserire una mozione (che avevo presentato addirittura un anno fa) per lo sgombero di un campo rom. Vediamo se il M5S avrà la faccia di bocciare il mio documento, considerata la nuova possibile alleanza col Pd non lo escludo. Comunque vada – conclude Marsella – io non mollo”.

(ll Faro on line)