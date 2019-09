BeActive, a Civitavecchia cinque giornate dedicate allo sport

Civitavecchia – “#BeActive è una manifestazione organizzata dal Comune di Civitavecchia, dal Coni e da tutte le associazioni sportive che vorranno prendervi attivamente parte. Una cinque giorni nell’ambito della ‘Settimana Europea dello Sport’ che sarà celebrata, in città, dal 23 al 28 settembre“, si legge in una nota.

“Partendo da una giornata formativa aperta a tutte le associazioni e le istituzioni del territorio interessate alla promozione sportiva (università, scuole, Asl) – proseguono -, si passerà a divulgare in tutti gli istituti comprensivi del Comune l’importanza dei corretti stili di vita legati alla pratica sportiva, con l’aiuto dei campioni sportivi del territorio. L’obiettivo sarà quello di realizzare una pianificazioni di eventi sportivi per l’anno 2019/2020 al fine di far diminuire la percentuale di drop-out sportivo e scolastico nei giovani e negli adolescenti. Il culmine della settimana si avrà con una grande festa in piazza aperta a tutti“.

“Un incontro propedeutico – concludono – si terrà martedì 3 settembre alle ore 15 nell’Aula Cutuli di Palazzo del Pincio: a tale incontro, cui è annunciata la presenza del Sindaco, Ernesto Tedesco, sono invitate a partecipare tutte le realtà sportive della nostra città“.

(Il Faro online)