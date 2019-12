Acilia, donna uccisa in casa: il compagno irreperibile

Acilia – Una romana di 59 anni è stata trovata morta in casa, si sospetta sia stata uccisa. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto ieri nel suo appartamento saturo di gas dai carabinieri di Ostia.

La donna si chiamava Marina Santoro e abitava in via Giacomo Della Marca 20 in zona San Francesco di Acilia. Sul corpo della 59enne sarebbero stati riscontrate ferite che fanno pensare all’omicidio.

Al momento gli investigatori ipotizzano un omicidio con successivo suicidio. Si cerca, infatti, il compagno di 65 anni della donna: la loro relazione durava da 25 anni. In casa è stato trovato un biglietto in cui l’uomo lasciava intendere la volontà di farla finita. A Ostia Antica, in riva al Tevere, è stata trovata anche l’auto della donna con il tubo di scarico collegato all’abitacolo, ma non l’uomo. A dare l’allarme è stato un passante che ha notato prima la macchina con all’interno il tubo e un uomo che alla sua vista si è allontanato in un vicino canneto.

Ci sarebbero problemi economici dietro alla volontà di farla finita. I due convivevano da 25 anni e avevano un buon rapporto. I carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia, che indagano sul caso, stanno cercando di ricostruire i contorni della vicenda. Sembra che i due si fossero indebitati. In queste ore gli investigatori stanno ascoltando diverse persone, tra cui anche il figlio dell’uomo, per poter far luce sull’accaduto.

Ovviamente sarà necessario l’esito dell’autopsia per scoprire le cause della morte. Da un primo esame esterno del corpo si pensa che fosse morta probabilmente da due o tre giorni