Ardea – L’indecorosa situazione rifiuti nella zona Nuova California a Tor San Lorenzo ed esattamente a Largo delle Marmore e l’abbandono di due parchi pubblici a cui è fatto divieto d’ingresso alle persone per l’evidente stato di degrado, ha fatto mobilitare i cittadini residenti nel quartiere, che stanno pensando di organizzare per sabato 7 settembre prossimo un sit-in di protesta.

Stando a quanto riportato da alcuni cittadini, i rifiuti sono abbandonati ormai da diverse settimane su Largo delle Marmore, in Viale Nuova California e in Via Taro. Il Sit-in sarà anche l’occasione per portare l’attenzione delle istituzioni su due altri siti abbandonati al degrado, stiamo parlando dei due parchi pubblici ad oggi chiusi per mancanza di manutenzione e probabilmente, perché non in sicurezza: “Parco Rielasingen Worblingen” sito in Via del Parco a valle della località “Nuova California”; l’altro, “Parco dell’Unità d’Italia” si trova a monte della stessa località ed esattamente su Viale Nuova California.

L’intento dei cittadini, è quello di coinvolgere anche i media locali e non, al fine di dare maggiore risalto a quanto sta accadendo in uno dei quartieri residenziali che avrebbero dovuto essere il fiore all’occhiello di Ardea e che, per la mancanza di interventi di manutenzione, di sicurezza e quant’altro, rischia di sprofondare sempre più nell’abbandono assoluto con le conseguenze che ciò potrebbe comportare sotto ogni profilo sociale e della qualità di vita.

