Civitavecchia, Mecozzi e La Rosa: “Sui cimiteri è l’ora di voltare pagina”

Civitavecchia – “La giunta Tedesco ha tra le sue priorità la manutenzione e l’ampliamento del nuovo cimitero ed il consolidamento mediante restauro conservativo di quello monumentale” – è quanto affermano Mirko Mecozzi, capogruppo Lista Tedesco, e Barbara la Rosa, consigliera comunale Lista Tedesco.

“Fin dai primi giorni della campagna elettorale scorsa, la lista Tedesco unitamente al candidato sindaco si è recata più volte nei due cimiteri cittadini al fine di verificare le condizioni generali presenti. È emerso uno stato generale di abbandono, una mancanza assoluta di pianificazione degli interventi di riqualificazione, ed, in alcuni casi, situazioni di emergenza e pericolosità.

Per questo, ritenendo prioritari la gestione ed il funzionamento delle due strutture cittadine, si sta lavorando alla definizione di un nuovo piano di gestione delle stesse che garantisca la sicurezza dei luoghi ed un buon livello di servizi erogati al cittadino.

Specificatamente bisognerà prevedere l’ampliamento del cimitero di Via Braccianese Claudia con la costruzione di nuovi loculi per le sepolture, la ristrutturazione degli immobili esistenti (camera mortuaria, uffici, portineria), l’installazione di un sistema di videosorveglianza, la sistemazione definitiva delle alberature presenti al suo interno e la ristrutturazione dell’area esterna (locali bar, locali fiorai).

Tutto questo deve rientrare necessariamente in una gestione diversa dei rapporti con Csp e con la società concessionaria del forno crematorio. La pianificazione degli interventi deve necessariamente essere supportata da una corretta gestione delle risorse economico-finanziarie a disposizione.

Per la struttura di Via Aurelia, vista la riconosciuta ed evidente qualità artistico-monumentale del sito, è necessario un intervento di restyling conservativo che, di concerto con la Soprintendenza, permetta di risanare con un crono programma di lavori a breve/medio termine tutti i padiglioni esistenti.

Purtroppo, fino ad oggi non si è fatto molto e quanto realizzato, non inserito all’interno di un piano di gestione complessivo, si è rivelato inutile, marginale ed in qualche caso, sbagliato.

Parafrasando il pensiero di Ugo Foscolo siamo convinti che una società che non conserva il culto dei morti fra i suoi valori spirituali più preziosi, non merita di sopravvivere”.