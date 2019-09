Flumen Festival a Fiumicino, intervista a Nicoletta Dentico – VIDEO

Fiumicino – Finanza etica, crisi economica, salute globale. Questi sono solo alcuni dei numerosi argomenti al centro dell’intervista a Nicoletta Dentico, vicepresidente della Fondazione Finanza Etica e convinta del fatto che tra denaro e diritti umani vi sia un indissolubile legame.

“Occuparsi di denaro vuol dire occuparsi della vita delle persone“: è con questa fondamentale consapevolezza che nasce Banca Popolare Etica, di cui è consigliera di amministrazione e che è “la banca di coloro che fanno domande, che vogliono conoscere i propri diritti”.

Un impegno lungo una vita

Giornalista, esperta di cooperazione internazionale e salute globale, dopo diversi anni di lavoro con la radiotelevisione giapponese NHK, dal 1993 ha guidato in Italia la Campagna per la Messa al Bando delle Mine, premio Nobel per la Pace nel 1997.

Dal 1999 ha diretto Medici Senza Frontiere (MSF), lanciando la mobilitazione per l’Accesso ai Farmaci Essenziali, il dibattito sull’azione umanitaria e poi le operazioni di MSF sui migranti nel sud d’Italia. Dal 2005, ha coordinato con la Commissione Diritti Umani del Senato le attività di ricerca volte alla redazione del primo Libro Bianco sui Centri di Permanenza Temporanea ed Accoglienza (CPTA), lanciato nel 2008.

Ha lavorato come policy manager per Drugs for Neglected Diseases Initiative, e poi come consulente per l’Organizzazione Mondiale della Sanità, e diverse organizzazioni non governative europee ed internazionali, sul tema dell’accesso ai farmaci essenziali. Dal 2015 alla fine del 2017 ha ricoperto il ruolo di responsabile internazionale della Fondazione Lelio Basso.

Dal 2013 è consigliera di amministrazione di Banca Popolare Etica, e vicepresidente della Fondazione Finanza Etica.

E’ autrice di saggi e volumi tra cui: “Mine, il cammino che resta” (Rubbettino, 1999), “Salute e Globalizzazione” (Feltrinelli, 2003), “Salute Globale e Aiuti allo Sviluppo: diritti, ideologie, inganni” (ETS, 2008), “OMS e diritto alla salute: quale futuro” (2015).

(Il Faro online)