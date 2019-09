La Pro Loco di Fregene: “Il Concerto per la Pineta è stato un successo”

Fiumicino – “Venerdì scorso, nello spazio in cui si trova la sede dell’Info Point, la Pro Loco di Fregene-Maccarese ha organizzato una serata di bella musica dedicata alla nostra Pineta“, si legge in una nota.

“Come negli anni scorsi – proseguono -, si sarebbe dovuta svolgere l’ormai consueta Festa all’interno della Pineta ma, a causa dei lavori di messa in sicurezza ancora in atto, ciò non è stato possibile. Pertanto, pur di mantenere alta l’attenzione di tutti, cittadini e istituzioni, nei confronti di un tesoro inestimabile che corre grossi rischi di estinzione, la Pro Loco ha deciso di celebrare la Pineta anche quest’anno: è stato organizzato un evento di musica invitando il complesso di rara bravura, “Katia Rizzo e la Retrò Band” che si è esibito in uno spettacolo di alcune ore tutto incentrato sulle canzoni degli anni ’60. La conduzione è stata affidata a Erika Scherlin che, ancora una volta, si è fatta apprezzare per le sue doti di raffinata intrattenitrice, oltre che di cantante di rare capacità musicali”.

“Il pubblico ha partecipato con vero entusiasmo, anche ballando al ritmo delle canzoni di Mina, Patty Pravo, Rita Pavone, Caterina Caselli, e dei più noti artisti degli anni passati. Numerosi sono stati i segni di apprezzamento verso l’evento e verso l’intento della Pro Loco di ricordare quanto sia importante la Pineta di Fregene, unica dichiarata monumentale in Italia, che ha oltre 350 anni di vita e che è un tesoro da proteggere, e da vivere”, concludono.

(Il Faro online)