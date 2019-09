Nettuno, tutto pronto per il “Winefestival”

Nettuno – “Pioggia o tempo sereno, il Nettuno Winefestival si svolgerà domenica 1 settembre, come da programma, dalle ore 18.00 alle ore 23.00 lungo le vie del centro storico, del borgo medievale e del lungomare della città. La seconda edizione della manifestazione enogastronomica, ideata e organizzata dalla ProLoco Forte Sangallo per valorizzare le eccellenze del territorio nettunese e non solo, andrà dunque in scena nonostante le previsioni climatiche incerte“, si legge in una nota.

“In accordo con il Comune di Nettuno – spiega Mario Lomartire, Presidente della Pro Loco Forte Sangallo – abbiamo deciso di confermare la data della manifestazione e le attività previste da calendario, che siamo certi riusciranno ad avere la meglio su eventuali leggere piogge estive. Come per l’edizione 2018, anche quest’anno abbiamo organizzato un evento che grazie alla sua formula friendly saprà attrarre un elevato numero di visitatori, desiderosi di vivere gli ultimi scampoli d’estate tra buon vino, cibo della tradizione, sfiziose proposte gastronomiche e divertimento”.

“Tutto pronto quindi per le degustazioni itineranti nelle 13 tappe sparse per la città, in compagnia di 13 cantine e 24 ristoranti nettunesi, ma anche per la Notte Bianca nel segno dello shopping by night in giro per i negozi aperti del centro e delle esibizioni in strada, tra musica, danza e sfilate in costume”.

(Il Faro online)