Pontina, proseguono i lavori di ripristino del manto stradale

Terracina – Proseguono sulla strada statale 148 “Via Pontina” i lavori di ripristino della pavimentazione avviati da Anas (Gruppo FS italiane).

A partire da lunedì 2 settembre sarà interessata la carreggiata in direzione Latina, in tratti saltuari tra l’uscita per via Vaccareccia (Roma) e Borgo Piave (Latina). Per consentire lo svolgimento degli interventi sarà istituito il restringimento di carreggiata con transito sempre consentito su almeno una corsia.

I cantieri saranno attivi nella fascia oraria compresa tra le 9:30 e le 6:00 del giorno successivo. Il completamento di questa fase è previsto entro il 13 settembre.