Acilia, Masi (FdI): “Chiediamo la riqualificazione di piazza San Leonardo”

Ostia – “Grazie all’impegno di alcuni nostri militanti – si legge in una nota di Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio -, in particolare di Luca Zamagni e Gianluca Vetri, continua la nostra presenza ad Acilia, totalmente abbandonata da questa Amministrazione“.

“Già in sede di variazione di bilancio a Luglio – prosegue -, abbiamo chiesto a Roma Capitale fondi per riqualificare piazza San Leonardo senza avere successo, adesso riproviamo a presentare in Municipio un documento in vista del Bilancio 2020. Quello che chiediamo è un impegno concreto per restituire dignità alla piazza. C’è molto da fare nel quartiere e continueremo a essere presenti tra i residenti per avere le idee chiare sulle reali esigenze. Abbiamo già segnalato qualche settimana fa la condizione dei marciapiedi e ora insisteremo per fare approvare il documento per la piazza. È importante che l’attenzione dell’Amministrazione si sposti anche su questo importante quadrante del nostro territorio”.

(Il Faro online)