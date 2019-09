Se il weekend è stato caratterizzato da tempo a tratti instabile per la presenza di una saccatura in quota posizionata sul basso Tirreno, l’inizio della settimana vedrà un ulteriore incremento dell’instabilità per la discesa di un fronte freddo in arrivo dalla Francia.

Questo scivolerà progressivamente verso sud agganciando la saccatura basso tirrenica e determinando temporali anche intensi e un calo termico ad inizio settimana al Nord, nei giorni successivi anche al Centro e al Sud.

Meteo lunedì 2 settembre: il fronte in arrivo dalla Francia valicherà le Alpi dove innescherà piogge e temporali che si propagheranno rapidamente alla Val Padana, soprattutto alle aree centro-orientali e all’Emilia (qui anche violenti), sconfinando alla Liguria di Levante.

Il fronte aggancerà contemporaneamente la saccatura tirrenica innescando diffusi temporali anche al Centro-Sud, che tenderanno però ad attenuarsi parzialmente nel corso della sera.

Meteo martedì 3 settembre: il fronte continuerà a scendere di latitudine, abbandonando il Nord Italia e coinvolgendo il Centro-Sud con piogge, temporali localmente forti e temperature in diminuzione.

Meteo mercoledì 4 settembre: la depressione che piloterà il vortice si porterà sul asso Tirreno e il fronte associato agirà sulle regioni meridionali, dando luogo a rovesci e temporali sparsi che potranno coinvolgere anche il medio Adriatico.

Altrove l’alta pressione in temporaneo rinforzo da ovest avrà ripristinato condizioni di tempo più stabile con temperature in ripresa.

Ma si tratterà probabilmente di un ripristino solo temporaneo, in quanto tra giovedì 5 e venerdì 6 settembre potrebbe essere la volta di un nuovo affondo fresco e perturbato dalla Francia, con ripresa del maltempo in estensione dal Nord al Sud e con temperature in nuova diminuzione.