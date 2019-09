Campidoglio, “ok” al progetto di risanamento degli acquedotti di Malborghetto, Monte Oliviero e Piansaccoccia

Roma – Approvato in Giunta capitolina il progetto definitivo sugli interventi di risanamento degli acquedotti Arsial di Malborghetto, Monte Oliviero e Piansaccoccia. Un intervento atteso dai cittadini del XIV e XV municipio sin da quando, negli anni scorsi, era stato vietato l’uso dell’acqua potabile a causa dei preoccupanti livelli di arsenico.

La delibera di Giunta è stata necessaria per la determinazione dell’interesse pubblico e per procedere agli espropri dei terreni dove saranno realizzati gli interventi di risanamento degli acquedotti. I lavori saranno eseguiti da Acea Ato2, sotto la supervisione del Dipartimento Simu, e avranno una durata stimata di 365 giorni a decorrere dalle fasi preliminari e propedeutiche all’intervento. Il costo del lavoro è di 1.711.837,20 euro.

“Con la delibera approvata – afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi – mettiamo un ulteriore e decisivo tassello per la risoluzione di un problema molto sentito dagli abitanti di quel quadrante. L’acqua potabile è un bene primario e come tale deve essere garantito a tutti i cittadini. Vigileremo – conclude la Sindaca – affinché siano rispettati i tempi di realizzazione di questa opera di primario interesse per la città”.

“Il percorso per arrivare a questa approvazione in Giunta è stato abbastanza lungo e complesso – precisa l’assessora alle Infrastrutture Margherita Gatta. In questi anni il Dipartimento Simu ha seguito con attenzione la vicenda e ora possiamo dire che abbiamo raggiunto un risultato determinante per la sua conclusione. Finalmente una buona notizia per i cittadini, un’ulteriore testimonianza del nostro impegno quotidiano per Roma“.

(Il Faro online)