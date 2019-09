Carolina Visca premiata in Campidoglio, oro e primato festeggiati

Il Faro on line – Lo scorso 30 agosto in Campidoglio, a nome di Roma Capitale, l’assessore Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi, Dott. Daniele Frongia ha premiato la giavellottista delle Fiamme Gialle, Carolina Visca, per la brillante stagione agonistica culminata nel mese di luglio con la medaglia d’oro ai Campionati Europei Under 20 a Boras (Svezia).

Accompagnata dal Comandante del I Nucleo Atleti, T.Col. Luca Parrilli, la diciannovenne finanziera è stata premiata per aver conquistato il titolo europeo U20 e per aver migliorato, sempre a luglio durante i Campionati Italiani Assoluti a Bressanone, il suo stesso primato italiano di categoria del lancio del giavellotto con 58,47 metri, misura che le ha permesso di indossare la sua prima maglia tricolore assoluta e di far parte della Nazionale assoluta in occasione della Coppa Europa a squadre a Bydgoszcz (Polonia).