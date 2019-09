Flumen Festival a Fiumicino, intervista a Daniele Errera – VIDEO

Fiumicino – Il calcio popolare, che è anche e soprattutto sociale, è al centro dell’intervista a Daniele Errera, presidente della Asd Dinamo Ostia. Ma non solo: si è infatti parlato anche di ecologia e di problematiche relative, appunto, all’assenza di cultura ecologica.

“Il calcio popolare guarda alla società, guarda al territorio da cui proviene, cercando di migliorarne le problematicità e di esaltarne le peculiarità” racconta Errera, ricordando che “il calcio popolare si fonda su tre pilastri: antisessismo, antifascismo e antirazzismo“.



Chi è Daniele Errera

Laureato sia in Scienze Politiche che in Economia presso l’ateneo di Roma Tre, giornalista pubblicista, è stato speaker radiofonico per Roma Tre Radio e Radio Luiss. Ha collaborato con il Termometro Politico sulle tematiche politiche ed economiche. E’ il presidente della Asd Dinamo Ostia, fondata nel 2015. Nel marzo 2017 ha fondato “La Giornata Sportiva”, che dirige.