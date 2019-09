Fiumicino – Dal 30 agosto al 1 settembre negli spazi dell’Expò-Salsedine a Fiumicino (Via della Scafa, 143) si terranno tre giorni di festa ad ingresso libero, la prima edizione di Flumen Festival, all’insegna dell’ecologia, della nonviolenza e delle migrazioni promossi dalla Biblioteca per la Nonviolenza, dall’Associazione “Io, Noi” e dal Movimento Nonviolento Roma.

Musica, cultura e spettacoli dal vivo di qualità non saranno i soli protagonisti. Ci sarà la possibilità di gustare del buon cibo e rinfrescarsi con le ottime birre artigianali dell’Equilibrium Pub. Tutti gli eventi saranno seguiti dai media partner Il Faro on line, il quotidiano telematico più letto del litorale laziale e Azione nonviolenta, la rivista fondata da Aldo Capitini nel 1964.

di 25 Galleria fotografica Flumen









Il programma di domenica 1 settembre

Gli appuntamenti culturali

Ore 15:30 – Tavola d’Orientamento Sociale: Comunità aperte. Linee guida per una maggiore partecipazione di giovani, migranti e donne nella società. Iscriviti con una mail a flumen.festival@gmail.com

Ore 18:15 – Dibattito “La banalità del male e i discorsi d’odio”. Modera: Vincenzo Taurino (presidente “Io,Noi”). Intervengono: Luca Di Sciullo (presidente IDOS), Marco Omizzolo (sociologo) e Silvia Stilli (presidente AOI)

Ore 19.30 – Dialogo sulle Migrazioni con… Mauro Biani, vignettista. Con video interventi di Elly Schlein (ex europarlamentare) e Giorgia Linardi (portavoce Sea-Watch Italia).

La serata musicale

Ore 20.30 – “Killing a Cloud”. Giovane gruppo post-rock formatasi a Roma nel 2015. Tutto quello che vedrete e sentirete è frutto degli sforzi dei fantastici cinque.

Ore 22.00 – “Il Muro del Canto”. I concerti del Muro del Canto superano la dimensione musicale per portare lo spettatore in quella narrativa in cui musica e testo si fondono alla perfezione.

A seguire: DJ set.

(Il Faro online)