Fiumicino – Nella giornata di sabato 31 agosto, dalle 8.30 fino alle 11.10, l’attività di raccolta dei rifiuti ha visto impegnati 30 volontari del WWF Lazio. La duna, la spiaggia ed anche l’area di parcheggio sono state ripulite. In alcune zone le plastiche disintegrate di postate usa e getta e i contenitori di polistirolo usati per la pesca, ridotti in minuscoli pezzi hanno reso assai faticoso e difficile il lavoro che è stato eseguito con il massimo impegno possibile.

L’area di intervento è zona 1, a massima tutela, della Riserva Naturale Statale Litorale Romano ed è anche tutelata dalla Direttiva Europea Habitat è quindi Sito di Interesse Comunitario.

Il messaggio principale delle attività plastic free è quello del toccare con mano gli effetti devastanti dell’attuale stile di vita che fa larghissimo uso della plastica, generando quantità enormi di rifiuti che ritroviamo sparsi nell’ambiente naturale e che con il tempo entrano anche nei cicli biologici, con conseguenze nefaste per l’ambiente, per gli animali e gli esseri umani.

Questo è il secondo anno che il WWF Italia ha lanciato la campagna di sensibilizzazione, e ha organizzato diversi eventi, il prossimo è il giorno 8 settembre al Porto Turistico di Ostia, nell’ambito dell’Ecofestival.

(Il Faro online)