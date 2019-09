Minturno, in arrivo i Sit-in contro la chiusura dei Ppi

Minturno – Mentre il Comune di Minturno ha già annunciato di essere pronto ad andare per vie legali, contro la chiusura dei PPI (Leggi qui), non si fermano le proteste del Comitato antichiusura, composto Confconsumatori Latina, Italia Nostra Scauri-Golfo di Gaeta e L’Associazione Pendolari Stazione Minturno.

Il 2 e il 4 settembre – ovvero prima che l’assessore regionale competente in materia incontri i Sindaci dei territori su cui insistono i Ppi per illustrare loro la “strategia” della Pisana in merito alla chiusura- si terranno due sit-in.

L’appuntamento del 2 settembre è alle 19.00 in piazza Portanova, quello del 4 settembre, invece, è alle 20.30, all’Arena Mallozzi, sul lungomare di Scauri.

(Il Faro on line)