Ostia, Masi (FdI): “Ancora attesa per i lavori su via di Malafede e viale Capitan Casella”

Ostia – “Il Presidente del Municipio ha risposto alla nostra interrogazione sui lavori di manutenzione stradale in via di Castel Porziano, via di Malafede e viale Capitan Casella“, fa sapere in una nota Mariacristina Masi, consigliere di Fratelli d’Italia in X Municipio.

“Da quanto apprendiamo – continua -, la DD di aggiudicazione definitiva per via di Castel Porziano è stata appena firmata, dovremmo quindi essere a buon punto e non dovrebbe tardare l’inizio del lavori: una buona notizia per il quartiere che attende da tempo un intervento su una strada così importante e trafficata”.

“Su viale Capitan Casella, invece, i tempi sembrano essere più lunghi, a causa della presenza delle radici degli alberi. Infine, per via di Malafede, da quello che leggiamo, siamo ancora in alto mare e dovrà essere predisposto il bando. Ci sarà da attendere ancora un bel po’”, conclude.

(Il Faro online)