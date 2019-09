Ostia, nascondeva un etto di cocaina: la trovano i cani antidroga

Ostia – C’è voluta tutta l’abilità dei cani antidroga per scovare in nascondiglio nel quale lo spacciatore aveva celato circa 200 dosi di cocaina, pari a un etto di stupefacente.

Il pusher, arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, viveva in una casa popolare di via Marino Fasano, alla Nuova Ostia. I carabinieri si erano insospettiti per il continuo andirivieni di noti tossicodipendenti così hanno fatto irruzione nell’appartamento.

Alla perquisizione, però, la droga non era saltata fuori. C’è stato bisogno dell’intervento del Nucleo Cinofili di Ponte Galera per scoprire il nascondiglio, ricavato nel muro, dietro un mobile.

I militari hanno così sequestrato circa 200 dosi di cocaina pari a un etto di principio attivo oltre materiale per il peso e il confezionamento.

Il pusher, un uomo di 54 anni, è stato arrestato e due donne, la convivente e un’amica che erano con lui al momento dell’irruzione, sono state denunciate a piede libero.