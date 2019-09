Sabaudia sempre più ”plastic free”: ecco il nuovo eco-compattatore

Sabaudia – “L’Amministrazione comunale di Sabaudia – si legge in una nota – prosegue il cammino intrapreso nell’azione di sensibilizzazione della cittadinanza alla tutela dell’ambiente e al potenziamento della raccolta differenziata dei rifiuti. L’iniziativa, finanziata dalla Regione Lazio, prevede che a fronte del conferimento di bottiglie di plastica si accumulino eco-punti che danno la possibilità di ricevere gratuitamente una borraccia in alluminio riutilizzabile”.

“Occorre recarsi presso gli uffici di via Principe di Piemonte (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00 e martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 18:00) dove sono attivi un eco-compattatore ed un distributore di borracce. Al fine di poter coprire la platea più ampia possibile, ogni persona potrà prelevare una sola borraccia. Il funzionamento è semplice: bisogna inserire, una alla volta, nell’apposito eco-compattatore le bottiglie di bevande in plastica svuotate e conservare il coupon emesso. Ogni bottiglia darà diritto ad un eco-punto, al raggiungimento di 10 eco-punti verrà rilasciato dagli uffici competenti un buono con il quale si potrà ritirare la borraccia in alluminio riutilizzabile”.

“L’eco-compattatore riduce il volume del rifiuto di venti volte permettendo così la consegna del materiale direttamente alle aziende di riciclaggio evitando sia i passaggi in discarica, per essere separati e compressi, sia quello nei siti di stoccaggio, concorrendo così alla riduzione della produzione di rifiuti in plastica e a riciclare quelli esistenti”.

“Coinvolgere tutti coloro che vivono la nostra città nell’azione di tutela del territorio è il vero significato di questa iniziativa che si aggiunge agli altri progetti che l’Amministrazione ha attivato per spingere quanto più possibile la raccolta differenziata. Semplici gesti come questi concorrono alla riduzione e al riciclo della plastica. Sabaudia con il suo patrimonio ambientale deve diventare, grazie alla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, un punto di riferimento per la buona pratica della raccolta differenziata in termini di diminuzione dei rifiuti e di aumento della capacità di raccolta delle quantità valorizzate tramite la filiera del recupero dei materiali da imballaggio”, ha dichiarato l’assessore Emanuela Palmisani.

