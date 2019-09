Trastevere, Capitan Sfanò: “Umiltà e sacrificio. Faremo bene in campionato”

Il Faro on line – Alla vigilia dell’esordio in campionato sul campo del Ladispoli, queste le parole di capitan Marco Sfanò.

Caro Capitano, come hai visto i tuoi compagni in questi ultimi giorni di allenamento, che precedono l’esordio in campionato ?

“Secondo me arriviamo a questa gara in una buona condizione fisica e mentale, anche se naturalmente non può essere ottimale in questa fase iniziale del torneo. Sappiamo di essere una buona squadra, ma abbiamo anche visto nella gara di Coppa Italia contro il Nuova Florida, che abbiamo dei limiti e delle pecche. E in questa settimana abbiamo lavorato proprio per migliorare lì dove in Coppa abbiamo sbagliato qualcosa”.

Quali obiettivi può avere secondo te il Trastevere in questa stagione ?

“Per me questo è il terzo anno qui, e nelle precedenti stagioni la società ha sempre allestito squadre forti per ben figurare. L’obiettivo resta quello di essere protagonisti anche quest’anno, senza fare troppi calcoli, ma cercando di perdere meno punti possibili per strada, e cercando di migliorare quello che di buono abbiamo fatto lo scorso anno. Nel calcio non è mai facile ripetersi o migliorare ciò che è stato fatto in passato, ma noi ce la metteremo tutta, perché l’obiettivo della società è proprio questo”.

Che avversario pensi di incontrare oggi pomeriggio ?

“Sarà una gara dura, difficilissima, perché il Ladispoli in casa vorrà ben figurare davanti al suo pubblico. Noi ci faremo trovare pronti dal punto di vista agonistico e caratteriale. Sarà determinante avere l’umiltà di correre e sacrificarci tutti insieme, con la consapevolezza di essere comunque una squadra forte, che deve imporre il proprio gioco sia in casa, sia in trasferta. Così facendo potremo conquistare i 3 punti, e iniziare al meglio questo campionato”.