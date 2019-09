Aprilia, vittoria di sofferenza con la Nuova Florida, risolve Spano con un gran gol

Aprilia – Sono entrati tutti in campo a festeggiare Samuele Spano quando ha siglato la sua splendida rete dell’1 a 0 al 22’ del primo tempo. In questo modo l’Aprilia ha cominciato il suo campionato del difficile Girone G.

Ha calciato da fuori area sopravanzando verso la porta avversaria. Un tiro perentorio e diretto in rete da fuori area. Ed è esplosa la festa al Quinto Ricci. Prima gara portata a casa con successo dall’Aprilia e già 3 punti per un inizio campionato ottimo. Ma con qualche affanno. Qualche problema in difesa. Lo ha detto Mister Greco alla fine dell’incontro. Una Nuova Florida ostica e autrice di tanti contropiedi perfetti e pericolosi. Si affacciava da Cenerentola nella nuova Serie D appena conquistata e mostra subito le unghie. Ha tenuto testa allo squadrone Aprilia. E all’esordio in panchina Greco applaude comunque i suoi ragazzi. Hanno risposto bene al lavoro fatto durante la settimana.

Incrocio pieno, pochi minuti prima della rete del vantaggio di Spano. Traversa clamorosa piazzata da Vitolo. Tentava poi la Nuova Florida a passare. Sabatini sul fondo giocava un buon assist ricevuto da Montella, che metteva in mezzo per Tisei. Quest’ultimo costringeva Saglietti all’uscita improvvisa. E l’Aprilia tirava un sospiro di sollievo. Ecco poi il prodigio della partita. Il gol splendido di Spano. Una palla giocata da solo, fino al limite dell’area. Da lì un tiro perentorio. Dritto a rete. E gol. Applausi e acclamazioni del pubblico al Quinto Ricci. Ecco poi una pericolosa triangolazione della Nuova Florida. Ferrara trovava un piccolo spazietto sulla tre quarti. Metteva palla per Sabatini che si inseriva velocissimo e passava un assist perfetto per Montella che tirava a rete. Poco fuori sul secondo palo, però. Occasione ghiotta per gli ospiti, che non hanno mollato mai fino alla fine. Da calcio di punizione di Sabatini, Miola riprendeva palla respinta dalla barriera. Da dietro apriva di lato per Citro, che libero tentava di agganciare il pareggio. Miola ancora più tardi per Montella. Quest’ultimo veniva fermato in area dal portiere. Probabilmente sospetto rigore non fischiato dall’arbitro. Poi Tisei passava palla per un Ferrara che si inseriva in avanti e veniva atterrato. Ma tutto regolare in area. Reagiva l’Aprilia e pennellava un’azione a due con Corelli e La Penna che si passavano palla sulla tre quarti. Riprendeva Corelli il pallone e cercava la rete. Di poco a lato. La Nuova Florida tentava di riprendere la partita, tessendo un tiro insidioso con Tozzi. Raso terra. Bloccava Saglietti.

Si concludeva allora una prima gara dura per entrambe le squadre. Un’Aprilia che ha tenuto bene la difesa e la manovra nei confronti di una Nuova Florida che non si è mai risparmiata. Vinceva la squadra di un Mister Greco anch’esso esordiente sulla panchina della prima squadra dopo lo scudetto vinto con la Juniores.

Domenica prossima trasferta in Sardenga per l’Aprilia in casa di un’Arzachena che cercherà il riscatto dopo aver perso con il Budoni. E la Nuova Florida giocherà ad Ardea con il Ladispoli. Derby già alla seconda giornata.

Di seguito le parole di Giovanni Greco, al termine della partita. In sala stampa.

“E’ stata una battaglia. Come giusto che doveva essere. Avversario molto ostico e forte sotto tanti punti di vista. Siamo contenti perché abbiamo battuto una squadra importante. I miei ragazzi sono stati tutti molto bravi. Un gran gol di Spano uscito da una grande azione corale di tutta la squadra. Poi abbiamo avuto un calo di tensione. Abbiamo dato spazio alla Nuova Florida che ha preso piede. Sto cercando di trasmettere una nuova mentalità alla squadra. Fare sempre la partita. In vantaggio e in svantaggio. Abituare i ragazzi a gestire la tensione. Abbiamo chiuso il primo tempo un po’ in difficoltà. Spero che l’insicurezza avuta sparisca pian piano nel prosieguo del campionato. Accrescere l’autostima e sapere che siamo bravi, in ogni situazione di gara devono fare la partita. Ma non ci siamo fatti prendere dal panico nelle difficoltà e sono stracontento di questo. A Latina abbiamo visto qualche problemino in difesa. Con il Nuova Florida la cosa è andata migliorando. Abbiamo lavorato molto su questi in settimana. Sono contento. I ragazzi hanno risposto bene”.

Foto : Aprilia Racing Club Facebook

(Il Faro on line)