Calciomercato Roma, a Fiumicino sbarca Mkhitaryan

Fiumicino – Henrikh Mkhitaryan è sbarcato a Fiumicino. Il centrocampista armeno arriva dall’Arsenal in prestito con diritto di riscatto. Alle 10.55 è atterrato nello scalo romano, accolto dai tifosi in festa, come si vede nel video “Sono felice di essere qua” le sue prime parole. E dopo essersi concesso ai selfie, subito a Villa Stuart per le visite mediche. Poi a Trigoria per la firma del contratto. Grazie ad AdR per le immagini video.

(Il Faro online)