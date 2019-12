Ladispoli, Milani: “Piazza gremita all’inverosimile per il concerto di Dolcenera”

Ladispoli – L’ultimo fine settimana di agosto ha fatto registrare un grande successo per gli eventi e gli spettacoli che si sono tenuti a Ladispoli.

Venerdì 30, mentre alla Grottaccia si presentava il libro “Panem et circenses – I Gladiatori” di Giorgio Franchetti con tanto di esibizioni e combattimenti di gladiatori, in Piazza Rossellini, nell’ambito del “Ladispoli Summer Fest”, la US Ladispoli presentava la nuova stagione 2019-20 riuscendo ad entusiasmare l’intera città e i tanti presenti. Presentate anche le squadre del settore giovanile e la nuova compagine femminile.

“Sabato 31 agosto – dice l’assessore alla cultura Marco Milani – il grande concerto di Dolcenera ha superato le attese. Piazza gremita all’inverosimile, un mare di persone entusiaste hanno ballato e cantato al concerto della cantante pugliese che ha dato il meglio di sé, in concomitanza con la Notte Bianca e la grande festa di chiusura di stagione. L’isola pedonale allargata ha funzionato perfettamente garantendo all’evento la massima godibilità per il pubblico. Domenica 1 settembre ancora grande musica italiana a Piazza Rossellini, con il concerto dei Vascover e il Rock del mitico Vasco Rossi”.

“Stagione estiva alle battute finali, stagione che ha visto eventi e manifestazioni ogni fine settimana, garantendo svago e divertimento per tutto il periodo estivo, da giugno a settembre ai tanti turisti e residenti”, conclude Milani.

(Il Faro online)