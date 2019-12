Novità Biofficina Toscana autunno 2019.

Scopriamo insieme le novità create da Biofficina Toscana (leggi qui) pensate per trattare il corpo ed il viso, per combattere la cellulite ed eliminare l’effetto crespo dai capelli.

Linea Origini

Biofficina Toscana (leggi qui) ha creato la nuova linea Origini pensata per dare sollievo alle pelli sensibili, e che è composta da due prodotti: la Mousse basic viso corpo e capelli con calendula ed avena bio toscane (12,24 euro), e la Crema basic viso-corpo con calendula ed avena bio toscane (15,12 euro).

La mousse, priva di profumo e perfetta per le pelli tendenti ad arrossamenti, contiene tensioattivi di origine vegetale e sostanze lenitive-emollienti come l’oleolito di calendula e l’avena bio toscani, dal potere idratante e calmante. Questa mousse può essere utilizzata per la detersione del viso, del corpo, per l’igiene intima ed anche sui capelli come shampoo.

La crema, priva di profumo e ricca di ingredienti idratanti come la calendula, la glicerina ed il burro di cacao, è indicata per essere massaggiata sulle zone secche del corpo, e per fornire nutrimento alle pelli sensibili e delicate.

I prodotti anti-cellulite al peperoncino

Tra le novità del brand ci sono la Crema (22,70 euro) e l’Olio cellulite al peperoncino bio toscano (13,80 euro) ideati per trattare gli inestetismi della cellulite effettuando un massaggio tonificante e drenante dal basso verso l’alto (leggi qui).

Nella crema sono presenti l’oleolito bio di peperoncino toscano, la caffeina e l’escina che svolgono un’azione rinvigorente sul micro-circolo, la betulla, l’ananas e la centella che combatto la pelle a buccia d’arancia.

L’Olio cellulite al peperoncino può essere utilizzato da solo sulla pelle inumidita o insieme alla Crema cellulite al peperoncino alla quale si possono aggiungere 2-3 gocce. L’olio, contenente l’oleolito bio di peperoncino toscano e oli bio di girasole, zucca e sesamo dal potere nutriente ed elasticizzante, si applica sulle zone problematiche con movimenti circolari per stimolare l’ossigenazione dei tessuti ed ottenere una pelle più compatta ed uniforme.

Il siero per capelli

Il Siero finish anti-crespo (12,90 euro) è un prodotto contenente il Liquepom, un esclusivo principio brevettato da bucce di pomodoro bio toscano ricco di licopene, dalle proprietà protettive ed anti-pollution. Questo siero non appesantisce i capelli e li rende lucenti, profumati e setosi, combattendo l’effetto crespo. Si può applicare sia sui capelli asciutti che umidi, e si distribuisce dalle radici alle punte.

(Il Faro Online)