Sabaudia – Torna a Sabaudia il raduno delle Fiat500, una manifestazione molto attesa giunta alla sua 13^ edizione che si terrà domenica 15 settembre. L’appuntamento come di consueto è previsto in Piazza del comune a Sabaudia.

Tutti gli appassionati cinquecentisti e di auto derivate si incontreranno dalle 8,30 del mattino con la voglia di condividere una giornata insieme e scambiarsi opinioni e pareri tecnici su performance e modifiche custom di elle proprie mitiche auto d’epoca tirate a lucido.

Dopo qualche foto di rito e il benvenuto del coordinatore Aldo Crivellaro tutti si dirigeranno con il supporto della protezione civile per un giro turistico lungo un suggestivo percorso panoramico per il lungo mare di Sabaudia fino ad arrivare a San Felice Circeo dove si svolgerà il pranzo. Per info e prenotazioni Aldo Crivellaro 3384487128-3382046738.

(Il Faro online)