Fiumicino – Degrado dentro e fuori il Palafersini. Oltre l’erba alta e le sterpaglie che circondano la struttura sportiva di via Danubio, i lucchetti che sigillavano porte e ingressi sono stati distrutti. Porte e infissi hanno fatto la stessa fine.

L’interno, riempito con materassi, è stato trasformato da clochard ed extracomunitari in un rifugio abusivo per senza fissa dimora. Questa la scena che si sono ritrovati davanti gli uomini della Polizia Locale di Fiumicino, giunti sul posto in mattinata, e ora al lavoro per tentare di sgomberare il Palazzetto dello Sport, per il quale era stato annunciato un restyling completo nei mesi scorsi (leggi qui).

Foto 3 di 4







(Il Faro online)