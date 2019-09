“Insieme per un mare di divertimento” moto d’acqua e cani da salvataggio a Campo di Mare

Cerveteri – Una domenica di mare, sole e solidarietà. Domenica 8 settembre lungo le spiagge di Campo di Mare presso lo Stabilimento Ezio alla Torretta il Nucleo Subacqueo Protezione Civile, il Centro Unità Cinofile di Salvataggio e Angsa Lazio uniscono le forze, con l’iniziativa “Insieme per un mare di divertimento“.

“Sarà una giornata di nuove e divertenti esperienze, curata nei minimi dettagli da queste tre realtà associative estremamente attive nel nostro territorio con la collaborazione dello Stabilimento da Ezio alla Torretta, che sempre si rende disponibile con personale e strutture in occasione di iniziative legate al sociale nella nostra città ed in particolar modo lungo le nostre coste – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – passeggiate in moto d’acqua, escursioni in gommone e un bagno in compagnia dei cani di salvataggio, veri angeli a quattro zampe delle coste, sempre sotto la super visione del personale esperto e qualificato, regaleranno una giornata di divertimento in mare.

Tra le varie associazioni promotrici dell’iniziativa, l’Angsa Lazio, Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici, realtà già presente nella nostra città con delle iniziative di sensibilizzazione e che in autunno realizzerà all’interno della nostra Aula Consiliare una serie di incontri dedicati ai genitori di persone con autismo. La giornata di domenica sarà dunque anche un’opportunità di integrazione e interazione, tra persone neurotipiche e persone nello spettro autistico“.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 09:30 alle ore 16:00. Per il pranzo si potrà usufruire del servizio di tavola calda dello stabilimento. è comunque possibile, per esigenze particolari, portare il pranzo da casa che potrà essere consumato sui tavoli dello stabilimento. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3774557156 oppure inviare una e-mail a info@angsalazio.org