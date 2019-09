“IoRiciclo”: anche Nettuno in campo contro l’abbandono dei rifiuti

Nettuno – Il 17 settembre alle ore 19:00 si terrà la presentazione della campagna “IoRiciclo”, presso l’aula consiliare del Comune di Nettuno, un evento a porte aperte che ha l’obiettivo di portare all’attenzione le problematiche riguardanti le cattive abitudini circa l’abbandono dei rifiuti e, nel contempo, suggerire le buone pratiche che ogni cittadino dovrebbe seguire per avere cura della propria città.

La campagna “IoRiciclo”, promossa dal Comune di Nettuno e in particolare dall’ Ufficio Area IV Ambiente e Sanità, con il patrocinio della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio, nasce in un periodo particolarmente delicato in materia di inquinamento.

Le recenti notizie dei media sono allarmanti, il Pianeta sta raggiungendo il punto di non ritorno oltre il quale rischiamo l’estinzione. Anche il Comune di Nettuno ha deciso di attivarsi per scongiurare questo pericolo, iniziando con la ferrea intenzione di ripulire la città e, soprattutto, di andare a monte del problema contrastando i “furbetti” che abbandonano i rifiuti senza rispetto per il prossimo, per l’ambiente e soprattutto per il posto in cui vivono.

Per questo motivo il Comune ha predisposto l’installazione di un sistema di video sorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti: 20 telecamere poste nei punti più sensibili che hanno iniziato a pizzicare i cittadini che sporcano e che a breve riceveranno le giuste sanzioni a cura della Polizia Municipale.

Sono queste e tante altre le novità di cui si parlerà il 17 settembre in occasione della presentazione della campagna “IoRiciclo”. All’evento interverranno il Sindaco di Nettuno Ing. Alessandro Coppola, il dirigente dell’Area Ambiente e Sanità Ing. Benedetto Sajeva e altri rappresentanti dell’amministrazione Nettunese.

Con la partecipazione della Dott.ssa Maria Gabriella Villani – Presidente WWF litorale laziale e la Dott.ssa Franca Maragoni – Vice presidente WWF litorale laziale, apriranno l’incontro fornendo importanti spunti sui quali discutere sul tema dei rifiuti e la salvaguardia del litorale di Nettuno. Saranno diversi gli argomenti trattati dedicati a una cittadinanza che da tempo vive il disagio della sporcizia e dell’incuria in una città che adesso ha deciso di dire basta all’inquinamento.

Di centrale importanza e la strategia delle 3 R: riduco, riuso, riciclo, argomento centrale dell’intervento collegato direttamente al problema dell’inquinamento da plastiche, punto centrale della campagna on-air, sarà uno dei punti focali della discussione; è giusto infatti il nostro Comune raggiunga soddisfacenti livelli di attenzione ad un problema ormai mondiale per regalare ai nostri figli una città e un mondo migliore in cui vivere.

Durante l’evento saranno distribuite gratuitamente le borse per la raccolta differenziata dei rifiuti fino ad esaurimento delle scorte. Per informazioni circa le modalità di prenotazione vi invitiamo a consultare o collegarvi alla pagina Facebook della campagna @IoRicicloComuneNettuno.