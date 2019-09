Fiumicino – Sembra non avere fine l’emergenza rifiuti a Fiumicino. Da diversi giorni, in via Salvatore Gattoni, all’Isola Sacra, qualcuno ha abbandonato sacchi dell’immondizia a ridosso del muretto delle abitazioni. Diversi cumuli di spazzatura appoggiati in strada. Tra le sterpaglie, oltre alle buste dei rifiuti, anche assi di legno e pezzi di mobili che hanno impedito ai residenti di poter parcheggiare.

“Abbiamo segnalato questa situazione già da tempo alle Istituzioni competenti – racconta sdegnato uno dei residenti -. Sono anche venuti i Vigili Urbani a fare un sopralluogo, ma qui non si è mosso nulla. Ho richiamato il Comune e mi è stato risposto di inviare una segnalazione all’Assessorato all’Ambiente. Cosa che ho puntualmente fatto ma i rifiuti sono ancora qui. Ho anche chiamato l’Ati, ma “.

Foto 3 di 6











E con le piogge e il maltempo di questi giorni, la situazione è andata peggiorando: “I miasmi sono assurdi, l’aria è irrespirabile – prosegue -. Oggi tra quei sacchi ho anche visto un topo. Qui siamo sull’orlo di un’emergenza sanitaria. Siamo stanchi di vivere in queste condizioni”.

(Il Faro online)