L. Ludovici (Lega): “Giardini delle scuole di Ardea, incolti”

Ardea – Si avvicina l’apertura delle scuole e a seguito di un sopralluogo presso i plessi scolastici di Via Laurentina, Virgilio, Baida e S. Antonio, il Consigliere e Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Luana Ludovici, ha constatato che l’erba dei giardini non è ancora stata tagliata ed essendo secca per la stagione estiva, è a rischio incendio con possibili ripercussioni sull’edificio scolastico.

Luana Ludovici, ha chiesto al Sindaco di intervenire per risolvere il disservizio che, secondo quanto da lei rilevato più volte, è un ripetersi dallo scorso anno.

“Domani – dichiara il Consigliere – mi recherò anche presso gli altri plessi scolastici del Comune di Ardea, per verificare lo stato in cui gli stessi vertono e laddove dovessi riscontrare delle anomalie, sarà mia cura denunciarlo a chi di competenza.”

(Il faro online)