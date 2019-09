Ostia – Mattinata infernale per i pendolari della Roma-Lido: i forzati della ferrovia che collega la città ai quartieri costieri hanno dovuto fare i conti con diverse corse saltate, con frequenze assurde e con un treno che si è fermato a Magliana.

Servizio a singhiozzo e corse con il contagocce stamattina lungo la storica linea ferroviaria gestita da Atac. La carenza di treni in condizioni di viaggiare ha limitato pesantemente il servizio e a pagarne le conseguenze sono stati i pendolari che hanno dovuto fare i conti con l’arrivo in ritardo in ufficio.

Ben tre corse sono saltate nell’ora di punta: quella prevista alle 7,42 e quella delle 7,52 (da Lido Centro verso Porta San Paolo) e prima ancora quello delle 6,22. Il primo treno utile dalle 7,25 è stato quello delle 8,00 che però ha affrontato la distanza con grossi problemi e rallentamenti. Il convoglio, stracarico di viaggiatori, si è fermato per circa 5 minuti ad Acilia, poi ha sostato per altri 5 a Casal Bernocchi e, infine, si è definitivamente bloccato a Magliana. I passeggeri sono stati fatti scendere per passare sulla metro B. Il treno successivo a quello delle 9,17 (da Lido Centro) è stato rimodulato alle 9,47 ovvero un passaggio dopo mezz’ora.

Ovviamente i pendolari non si sono risparmiati in commenti e proteste sui social. Stefano: “Stamattina la roma lido ha soppresso tre corse,e l’unico treno che faceva la staffetta si è pure rotto,tutti i viaggiatori sono stati costretti a scendere a Magliana“. Loretta: “Il display annuncia che passerà alle 9.02 poi 9.12 e 9.42 , ma che orari sono ?“. Nicoletta: “Oggi sembra un miracolo poter arrivare a Roma saltate un’infinità di corse e fermi 5/10 minuti ad ogni fermata… Mezzo senza aria condizionata e tutti compressi all’interno io veramente non ho più parole solo tante parolacce“.

Impossibile avere dettagli dall’Atac: il servizio informazioni di twitter è in disuso dal 23 agosto, su facebook non c’è una pagina e il sito istituzionale si limita solo a annunciare le corse successive senza specificare nè le ragioni del disservizio nè quando tornerà regolare. Secondo indiscrezioni in attesa di conferma oggi il servizio è assicurato solo da cinque convogli e sarebbe questa la ragione della limitazione delle corse.