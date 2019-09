Fiumicino – È stato rimosso il pino caduto ieri a Fregene in via Sestri Levante (leggi qui) e in questi minuti si sta provvedendo a ripristinare la viabilità.

L’albero, che era in una proprietà privata, era caduto colpendo un’automobile ma, fortunatamente, senza ferire il conducente.

Foto 3 di 3





Dopo un’apposita perizia tecnica, è stato messo un altro pino, sempre nella stessa proprietà privata, la cui stabilità era stata ulteriormente compromessa dal crollo del primo.

(Il Faro online)