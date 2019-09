Rome Beach Volley Finals, domani in gara Daniele Lupo e Paolo Nicolai

Il Faro on line – Si è concluso al primo turno il cammino delle sei coppie italiane impegnate nelle qualificazioni delle Rome Beach Volley Finals in corso di svolgimento al Foro Italico.

Nella giornata di domani, inizieranno le gare della fase a gironi del tabellone principale, con altre sei formazioni azzurre in gara che proveranno a portare l’Italia sul gradino più alto del podio per la prima volta nelle finali del circuito mondiale.

Nel torneo femminile ci saranno Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth che giocheranno a Roma per la prima volta insieme dopo aver disputato separatamente le tappe precedenti disputate al Foro Italico; Gaia Traballi e Agata Zuccarelli e le wild card Claudia Puccinelli e Claudia Scampoli. Quest’ultima, ha preso il posto di Arianna Barboni che non ce l’ha fatta a recuperare dall’infortunio procuratosi durante la Coppa Italia a Catania. Nel torneo maschile, invece, ci saranno i vice campioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai, che hanno già disputato insieme due delle precedenti edizioni del Foro Italico dopo aver giocato le altre due con diversi compagni di squadra; Enrico Rossi e Adrian Carambula e gli azzurrini del Club Italia Jakob Windisch e Samuele Cottafava (wild card).

Tabellone femminile

La prima gara di giornata ha visto impegnate le due giovani atlete del Club Italia Chiara They e Dalila Varrassi, che non sono riuscite ad avere la meglio contro le finlandesi Lahti-Parkkinen, uscendo sconfitte dalla Grand Stand Arena 2-0 (21-16, 21-16). Le due azzurrine, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi su questo importante palcoscenico grazie alla wild card ottenuta, erano riuscite a rimanere a contatto soprattutto nel primo parziale, dove erano state in grado di dare filo da torcere alle proprie avversarie in più occasioni. Alla fine, ha fatto la differenza la maggiore esperienza a questi livelli delle finlandesi, che si sono guadagnate la permanenza nel torneo e più tardi disputeranno il secondo turno di qualificazione. Discorso molto simile per Sara Breidenbach ed Elena Colombi, che avevano ottenuto la possibilità di giocarsi le proprie carte al Foro Italico in virtù della prima posizione nella classifica nazionale stilata dopo la tappa di Palinuro. Le due atlete tricolori hanno ceduto contro le cinesi Xue-Wang 2-0 (21-14, 21-13) al termine di un match nel quale, proprio come per le due azzurrine del Club Italia, è stata la maggiore esperienza internazionale a fare la differenza nei momenti chiave del match.

Risultati

Lahti-Parkkinen (FIN) – They-Varrassi (ITA) 2-0 (21-16, 21-16)

Breidenbach-Colombi (ITA) – Xue-Wang (CIN) 0-2 (14-21, 13-21)

Tabellone maschile

Molto combattuto il primo match di giornata tra Davide Benzi e Paolo Ficosecco e i canadesi Saxton-O’Gorman, concluso in favore di questi ultimi al tie-break 1-2 (16-21, 21-19, 13-15), così come è stato molto intenso anche il match di Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati, che hanno sfiorato la qualificazione al secondo turno contro i cinesi Gao-Li, prima di subire il ritorno dei propri avversari dopo aver vinto il primo parziale 2-1 (14-21, 21-18, 16-14). I giovani azzurrini del Club Italia Tobia Marchetto e Alberto Di Silvestre, dopo aver sfiorato la vittoria nel primo set al termine di un parziale tirato dall’inizio alla fine (24-22), hanno pagato la poca esperienza a questi livelli, cedendo nel secondo (21-14). Simile il trend del match della coppia tricolore Manni-Bonifazi contro i cileni Grimalt-Grimalt. Qui, infatti, gli atleti italiani erano riusciti a mettere in difficoltà i propri avversari nel primo set, prima di subire il gioco dei cileni che hanno preso il largo soprattutto nel finale della seconda frazione 0-2 (19-21, 16-21).

Risultati

Saxton-O’Gorman (CAN) – Benzi-Ficosecco (ITA) 2-1 (21-16, 19-21, 15-13)

Allen-Slick (USA) – Marchetto-Di Silvestre (ITA) 2-0 (24-22, 21-14)

Gao-Li (CIN) – Abbiati-Andreatta (ITA) 2-1 (14-21, 21-18, 16-14)

Bonifazi-Manni (ITA) – Grimalt M.-Grimalt E. (CIL) 0-2 (19-21, 16-21)

Fonte : federvolley.it