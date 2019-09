A Formia scuole in sicurezza? Ecco i dubbi della Lega

Formia – Il nuovo anno scolastico sta per iniziare e, così, a Formia si torna a parlare di sicurezza nelle aule e in tutti gli ambienti frequentati da studenti, docenti e dal personale tutto.

Sul tema, infatti, sono intervenuti gli esponenti della Lega, che, in una nota, chiedono: “Formia è pronta ad accogliere il nuovo esercito di alunni e insegnanti per l’anno scolastico che partirà tra qualche giorno?” Sollecitando, poi, gli uffici comunali preposti affinché venga effettuata una verifica sullo stato degli edifici scolastici di proprietà del Comune.

Non solo. I due consiglieri della Lega – rispettivamente Antonio Di Rocco e Nicola Riccardelli -, complice le numerose lamentele ricevute, hanno invitato l’attuale amministrazione comunale anche a provvedere allo sfalcio dell’erba alta, alla potatura degli alberi pericolosi, all’impermeabilizzazione dei tetti e a fare tutti i dovuti controlli affinché ogni dettaglio sia sotto controllo.

“Bisogna mantenere alta l’attenzione per i nostri tanti edifici scolastici – hanno infatti sottolineato i due consiglieri della Lega – che rappresentano una risorsa per oggi ed un investimento per il futuro.

È necessario garantire tranquillità agli alunni, alle famiglie e al personale della scuola in un luogo dove passano gran parte del loro tempo.”

Per poi concludere: “L’amministrazione comunale di Formia, quest’estate, ha mostrato che i soldi ci sono ma si devono spendere bene e per la salute dei nostri figli!”

