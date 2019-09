Anzio Calcio, torna Alessandro Visone

Anzio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver raggiunto l’accordo con il centrocampista Alessandro Visone.

Classe 1987, il giocatore aveva già vestito la maglia dell’Anzio nella prima metà della scorsa stagione, realizzando anche due reti. A dicembre il trasferimento al Gravina (Serie D, Girone H) con cui colleziona 19 presenze, saltando solo un incontro dal suo arrivo in Puglia.

Nella sua lunga carriera, Visone ha disputato annate importanti in D con Astrea, Aprilia e Ostiamare ed esperienze in Serie C con Vigor Lamezia, Arezzo, Ravenna, Viareggio, Barletta e Pescara tra le altre. Il giocatore è regolarmente a disposizione di Mister Guida per la trasferta di Tivoli di domenica 8 settembre, valida per la prima giornata del Girone A di Eccellenza.

Testo e foto di Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924

(Il Faro on line)