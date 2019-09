Cerveteri, Yaregal Grandolini in concerto a Sala Ruspoli

Cerveteri – Giovane, talentuoso e con un grande amore per la musica classica. I prestigiosi locali di Sala Ruspoli in Piazza Santa Maria a Cerveteri, sono pronti ad ospitare giovedì 19 settembre alle ore 18:30, l’estro e la passione per il pianoforte di Yaregal Grandolini, studente prossimo al conseguimento della Laurea al Conservatorio di Santa Cecilia.

In scaletta, brani e opere di Johannes Brahms, di Alexander Skrjabin e Frederic Schopin: il giovane Yaregal regalerà al pubblico un emozionante pomeriggio sulle note di questi tre grandi compositori che hanno segnato la storia della musica.

Un augurio ed un invito a partecipare alla cittadinanza giunge anche dal Primo Cittadino, il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci che dichiara: “è un piacere per noi ospitare all’interno dei locali di Sala Ruspoli, luogo di cultura, da sempre location dei grandi appuntamenti istituzionali e artistici della nostra città, un giovane e talentuoso musicista come Yaregal, nostro concittadino. Sarà occasione per conoscerlo e per poter apprezzare la sua bravura e la sua passione per la musica. A Yaregal, i miei migliori auguri per il suo percorso di studi in una realtà prestigiosa quale il Conservatorio di Santa Cecilia e per il suo futuro nel mondo della musica”. Il concerto è ad ingresso gratuito e la cittadinanza tutta è invitata a partecipare.

(Il Faro online)