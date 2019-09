Civitavecchia, D’Ottavio: “Necessario il taglio degli alberi in via Montanucci”

Civitavecchia – “Tra le priorità della nuova giunta c’è sicuramente la sicurezza stradale. Per questo motivo se è reso indispensabile tagliare alcuni alberi in via Achille Montanucci da anni causa di incidenti e pericolose cadute”.

E’ quanto dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Roberto D’Ottavio, che aggiunge: “Dopo aver letto la relazione di perizia di due agronomi, chiara e inconfutabile, abbiamo pertanto proceduto ai lavori di taglio e presto provvederemo al restauro del manto stradale“.

“Pianteremo nuovi alberi in zone più opportune. Civitavecchia finalmente torna ad essere una città normale, dove la sicurezza dei cittadini, e soprattutto dei nostri ragazzi che si muovono con gli scooter, torna ad essere una priorità”, prosegue.

L’assessore spiega anche l’iter che ha portato al taglio dei pini: “È un lavoro che abbiamo trovato bloccato della vecchia amministrazione. La musica è cambiata, questa è l’amministrazione del fare non delle chiacchiere”.

(Il Faro online)