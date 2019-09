Festival Danza Città di Sabaudia, oro e argento per la Non Solo Danza

Sabaudia – È cominciato con una serie di vittorie l’anno accademico 2019 – 2020 per i ragazzi della Non Solo Danza di Roberta Di Giovanni, che quest’anno festeggia dieci anni di attività con la scuola d’Arte di Latina.

Nel weekend appena passato la formazione delle ragazze della Non Solo Danza, con le coreografie di Roberta Di Giovanni e Thomas Signorelli, è salita sui due gradini più alti del podio e si è aggiudicata anche una serie di borse di studio, alla terza edizione del Festival di Danza Città di Sabaudia.

A consegnare i riconoscimenti alle nostre ragazze, prime fra più 250 i ballerini provenienti da mezza Italia, al termine delle cinque giornate d’intenso lavoro, la madrina e testimonial dell’evento Rossella Brescia. Grande la soddisfazione degli insegnanti: “E’ decisamente un buon inizio, ma è solo il primo di una lunga serie – ha aggiunto Roberta di Giovanni direttrice della NSD – la nostra scuola da sempre si avvale della collaborazione di diversi specialisti nelle varie discipline, con molti stage aperti a tutti nel corso dell’anno, per preparare i ragazzi ad affrontare al meglio le richieste del mondo dello spettacolo, sempre più esigente”.

Fra le collaborazioni divenute un’istituzione, quella con Thomas Signorelli, affascinante e bravo coreografo di Modern Contemporary, disciplina tanto amata dal mondo televisivo: “Proseguirò il percorso di formazione a cominciare da ottobre, come lo scorso anno, ma con delle sorprese in più per festeggiare i dieci anni della scuola”. Ha affermato Signorelli. La festa d’apertura si terrà domenica 8 Settembre alle ore 17.30 a Latina via Vega 13.

Molte le novità di questo decimo anno che si potranno scoprire anche durante la festa che vedrà impegnato l’intero staff della NSD a partire da Roberta Di Giovanni e poi Serena Di Luzio, Consuelo Ziroli, Adriano Ottaviani, Maria Cristina Cerilli, Jessica Vanzari, Lorenzo Grilli, Samantha Centra, Cristel Checca, Simone Finotti, Pierluigi Polisena ed i Big Soul Mama Academy con in testa il maestro Roberto Del Monte.

I corsi cominceranno lunedì 9 settembre e, oltre alle attività curricolari, nel corso dell’anno si terranno corsi professionali per attori ballerini e cantanti con professionisti della danza del cinema e della musica. Nuovo il corso per la realizzazione di video musicali che fa da cornice all’ormai consolidata abitudine di produrre un musical, per la fine di ogni anno.

Per info ed iscrizioni 347 858 3671 – 371 178 1728.

(Il Faro on line)