Formia, Niccolò Sparagna è d’argento ai Campionati italiani giovanili di vela in singolo

Formia – Si sono conclusi ieri a Reggio Calabria i Campionati Italiani Giovanili classi in singolo. A regatare nelle difficili acque dello Stretto di Messina sono state le classi Laser e Optimist. 11 gli atleti del Golfo di Gaeta a tenere alto il vessillo della Lega Navale Italiana.

Sul podio il più piccolo delle squadre agonistiche. Niccolò Sparagna ha conquistato, infatti, la medaglia d’argento, diventando vice campione d’Italia – Primavela.

Un successo ottenuto con sacrifici e tanta caparbietà. Grande Niccolò, e grandi tutti i ragazzi del team Optimist e Laser, che hanno dato il meglio in questi 11 giorni di Campionato Italiano, su un campo di regata difficile per la forte corrente nello Stretto di Messina.

Brillanti le prestazioni di tutti gli altri atleti. Claudio Crocco chiude con uno splendido 24° posto, registrando un 1° posto parziale, nella categoria Cadetti e Gabriele Treglia per la Coppa Presidente si piazza al 59° posto.

La prima tranche di regate è stata caratterizzata dalle bellissime prove della squadre Laser e Optimist Juniores. Nei Laser ben tre atleti sono entrati in gold con ottimi parziali di ognuno.

Antonio D’Urso, attuale Campione Regionale, dopo un inizio un po’ sofferto ha chiuso 33°. Ottime prove anche per Aurora Mesolella e per Stefano Santella, in continua grande crescita, soprattutto tenuto conto della loro giovane età. In silver brilla Domenico Noviello, al suo esordio in classe Laser, arriva secondo. Ottiene un buon piazzamento in silver anche Remo Recco, anche lui per la sua prima volta ai Campionati Italiani.

Negli Optimist Juniores -gold – Federico Sparagna, riconferma le sue enormi capacità arrivando nella sua flotta sempre tra i primi dieci, flotta difficile visto che Federico si è confrontato con il pluricampione del mondo Gradoni, chiudendo 44°. Lorenzo Macari in silver riesce a risalire la classifica ottenendo comunque un buon risultato.

Un plauso al team di allenatori Emilio Civita, Gianfranco Colavolpe, Emanuele Montagna e Chiara Camerota, che hanno con perizia e pazienza allenato e supportato i giovani velisti.

