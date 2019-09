Giordano (Pd): “Una raccolta firme per il Centro dell’Impiego a Fiumicino”

Fiumicino – “Per il Partito Democratico il tema del lavoro è centrale“. Lo dichiara Luigi Giordano, segretario cittadino del PD. “Non è solo una questione economica, ma di dignità delle persone e di tessuto sociale – prosegue Giordano -. Per questo, d’accordo con i consiglieri comunali, abbiamo deciso di lanciare una raccolta di firme a favore della riapertura del centro per l’impiego in città“.

“Dalla prossima settimana – spiega Giordano – in ogni piazza, in ogni mercato, in ogni angolo della città sarà possibile firmare a sostegno della nostra richiesta”.

“Fiumicino è una città viva e vitale che offre diverse possibilità di lavoro tra aeroporto, alberghi, ristoranti, centri commerciali, ma dove domanda e offerta faticano ad incontrarsi – conclude il segretario del Pd -. Per questa ragione un luogo dove i nostri cittadini e le nostre cittadine che cercano lavoro possano rivolgersi è di cruciale importanza. Questo non può che essere un centro per l’impiego”.

“Fa piacere che il consigliere Angelo Petrillo è d’accordo sull’idea lanciata dal nostro consigliere Calcaterra – conclude Giordano -. E’ un ottimo presupposto per una necessaria collaborazione tra forze politiche che vogliono raggiungere lo stesso obiettivo per il bene della città”.

Immediato il sostegno dell’Amministrazione Comunale: “Contribuiremo la raccolta di firme lanciata dal Pd a favore della riapertura, a Fiumicino, di un centro per l’impiego“. Lo dichiarano i consiglieri Angelo Petrillo(Lista Zingaretti) e Stefano Calcaterra (Pd).

“Moltissimi giovani, specialmente della fascia d’età compresa tra 25 e 31 anni – spiega Calcaterra -, hanno grosse difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro. Per questo, portare un centro per l’impiego a Fiumicino, com’era una volta, è di fondamentale importanza“.

“Il nostro è un territorio con diverse possibilità: c’è l’aeroporto più grande d’Europa la qui qualità è stata premiata per due anni di seguito. Abbiamo due centri commerciali, centinaia di ristoranti e diverse strutture alberghiere, speriamo di avere presto lo stadio della Roma”.

“Fiumicino cresce a vista d’occhio, in termini di popolazione – aggiunge Petrillo -. L’alibi di un bacino d’utenza troppo ridotto non regge più”.

“Insieme al centro per l’impiego, fondamentale – prosegue Petrillo -, la raccolta di firme supporterà l’apertura di strutture regionali focalizzate sulla formazione e l’orientamento al lavoro e anche di supporto alla nascita di nuove imprese. Come Lista civica Zingaretti parteciperemo attivamente alla raccolta di firme”.

“Quella di un centro per l’impiego, che esisteva fino al 2008 – concludono i consiglieri -, è una battaglia che va combattuta con convinzione. I lavoratori e le lavoratrici di Fiumicino non possono più aspettare“.

(Il Faro online)