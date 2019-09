La carcassa di un cane morto affiora in mare a ridosso della spiaggia di Fiumicino

Fiumicino – Brutta sorpresa per i bagnanti che in questi giorni ancora affollano le spiagge del litorale romano. La carcassa di un cane morto è comparsa in acqua, a ridosso della spiaggia davanti al Dadaumpa Village, a Fiumicino.

A recuperare il corpo dell’animale gli uomini della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino, che hanno circoscritto l’area in attesa del veterinario che autorizzerà poi la rimozione definitiva della carcassa. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino.

(Il Faro online)