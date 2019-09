“La scuola non può giudicare una persona dal suo aspetto fisico o dal modo di vestire”

Gentile Direttore,

avremmo voluto astenerci dal commentare la lettera di commiato della Dirigente Scolastica uscente, Prof.ssa Eugenia Rigano, tuttavia a seguito degli articoli pubblicati sui giornali in data 4 settembre 2019, in qualità di rappresentanti dei genitori del Consiglio dell’Istituto Comprensivo Tullia Zevi di Casal Palocco, ci vediamo costretti, nostro malgrado e senza alcuno spirito polemico, a presentare alcune brevi considerazioni su quanto scritto dalla Dirigente uscente.

In primis, nonostante tutto, vogliamo ringraziare la Prof.ssa Rigano per aver prestato servizio presso il nostro Istituto, non potendo in alcun modo ignorare le difficoltà oggettive che quotidianamente affrontano Dirigenti scolastici, docenti, personale amministrativo e collaboratori nel garantire il diritto all’istruzione ai nostri figli.

La salutiamo augurandoLe un futuro sereno e pieno di soddisfazioni professionali, ipotizzando che le provocazioni espresse nella lettera di congedo nascessero dal tentativo (mal riuscito in verità!) di salutare la comunità scolastica in modo originale e ironico, piuttosto che ostile e polemico.

Anche perché sarebbe veramente difficile poter credere che, un rappresentante delle istituzioni, con importanti responsabilità gestorie e da cui dipende la formazione dei nostri ragazzi, possa giudicare in modo discriminatorio le persone (genitori) in base al proprio lavoro (implicitamente al grado di istruzione), al proprio modo di vestire o, ancora peggio, al proprio aspetto fisico, e non in base alle proprie competenze e capacità.

Ugualmente sarebbe impensabile giustificare inevitabili eventuali atti di bullismo e violenza, temi di grande attualità e sui quali riteniamo ci sia poco da ironizzare.

Vorremmo invece cogliere l’invito ad una partecipazione ancora più attiva nella gestione scolastica, condita da quel buon senso che non dovrebbe mai mancare nella vita di tutti i giorni.

Partecipazione che va ben oltre la semplice presenza negli organi collegiali previsti dalla normativa, ma che da molti anni nel nostro Istituto si traduce, tra l’altro, in interventi di manutenzione di spazi interni (verniciatura e pulizia delle aule) e di spazi esterni (potatura delle piante).

La scuola, come evidenziato dalla Dirigente, è indubbiamente un’organizzazione complessa, basata su regole chiare e definite, dove il rispetto deve essere sempre al primo posto (rispetto verso il corpo docente verso il personale di supporto verso i compagni, così come verso gli alunni e i genitori) e dove chi occupi posizioni apicali può decidere se proporre uno stile autorevole o autoritario.

Siamo certi che il nuovo corso che sta partendo, con la nomina del Dirigente Scolastico entrante, non potrà che confermare, come già avvenuto in passato, la grande coesione della comunità scolastica di Casal Palocco, la quale resta a completa disposizione della Dirigenza per una proattiva collaborazione. Tale collaborazione ha portato il nostro Istituto, prima di questo mandato dirigenziale, ad essere considerato all’avanguardia nel panorama scolastico del nostro territorio.

Cogliamo quindi l’occasione per dare il benvenuto al nuovo Dirigente Scolastico, con il pieno convincimento di poter operare in sinergia e per garantire ai nostri figli una crescita costante come uomini e donne, come cittadini, ancor prima che come “studenti”.

Ci auguriamo infine di poter essere presenti in futuro sui giornali per motivi di distinzione virtuosa della nostra scuola .

Amelia Sansone

Presidente del Consiglio di Istituto Comprensivo Tullia Zevi

A nome di tutti i consiglieri