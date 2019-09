Lingue di fuoco verso Maccarese

Fiumicino – Paura nel primo pomeriggio sul litorale romano, dove un incendio si è sviluppato in una traversa di via dei Collettori, vicino Maccarese. In fiamme diverse sterpaglie. La colonna di fumo era visibile anche da lontano, ma nessun rischio per le abitazioni.

Il fronte delle fiamme è esteso in lunghezza. Sul posto gli uomini della Protezione Civile Nuovo Domani di Fiumicino assieme ai Vigili del Fuoco. In poco tempo l’incendio è stato domato e spento. Pompieri e uomini della Protezione Civile stanno ora provvedendo a mettere in sicurezza e a bonificare l’area.

(Il Faro online)