Materiale scolastico per le case famiglia: sabato 7 settembre la raccolta della Lega Giovani X Municipio

Ostia X Municipio – “Sabato 7 settembre, la Lega Giovani Roma, organizzerà una serie di postazioni su tutto il territorio romano per raccogliere il materiale scolastico da distribuire poi ad alcune case famiglia della capitale, le quali ospitano moltissimi bambini orfani”. Così in una nota Daniele Catalano Coordinatore Lega Giovani Roma e Matteo Sampieri coordinatore Lega Giovani X Municipio.

“Noi Giovani del X Municipio saremo presenti all’angolo di Panorama ad Ostia. La difficoltà di queste realtà nell’acquisto di cartelle, quaderni, penne, diari è davvero profonda, per questo abbiamo avvertito la necessità di fare questa iniziativa con i giovani di Roma , in modo da attenuare questa emergenza.

Tuttavia non possiamo non sottolineare il fatto, il Comune di Roma riesca a percepire queste esigenze come prioritarie , anzi molto spesso le strutture o associazioni private vengono messe in difficoltà dalla stessa amministrazione Raggi.

Rinnoviamo il nostro impegno nel Municipio X per il sociale e speriamo che questa iniziativa possa servire anche da pungolo per fare di più con l’obiettivo di destinare risorse a tutte le realtà meritorie che oggi aiutano i bambini meno fortunati .”