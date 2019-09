Miss Etruria e Miss Lazio dalla passerella del teatro Lea Padovani alla finale di Miss Italia 2019

Montalto – La 23enne Flavia Natalini (Miss Lazio 2019) e la 20 enne Lucrezia Terenzi (Miss Etruria 2019) sono tra le 80 reginette che venerdì 6 settembre parteciperanno alla finalissima del concorso nazionale di bellezza, in diretta dalle ore 21:25 da Jesolo su Rai Uno.

Flavia Natalini, numero 14 sul petto, alta 1.70, occhi verdi e capelli biondi, sabato 24 agosto era stata incoronata Miss Lazio sulla passerella del teatro comunale Lea Padovani, dove si era svolta la finale regionale organizzata dalla Delta Events, agenzia esclusivista del concorso Miss Italia nel Lazio e patrocinata dal Comune di Montalto di Castro.

Verso la conquista della fascia più alta del concorso di bellezza, Lucrezia Terenzi, numero 80 sul petto, eletta Miss Etruria 2019 sulla passerella del teatro Lea Padovani il 23 agosto scorso. Lucrezia ha ottenuto durante il suo percorso anche il prestigioso titolo nazionale di Miss Acqua Rocchetta Bellezza 2019. Entrambe le miss sono tra le otto ragazze laziali scelte a concorrere a Jesolo, che vede il Lazio il maggiore numero di Miss alla volata finale.

“E’ una grande soddisfazione – ha detto il sindaco Sergio Caci – vedere le ragazze giungere alla finale di Miss Italia dopo aver sfilato e conquistato i titoli sulla passerella del teatro Padovani. A Flavia e Lucrezia faccio i miei più sinceri auguri e che possano esaudire i loro sogni. Invito tutti i cittadini dell’Etruria a votare e sostenere le nostre Miss”.

Quest’anno alla finale di Miss Italia non sarà presente una giuria in studio, si potrà esprimere la propria preferenza esclusivamente con il televoto da casa (telefono fisso 894.424 – telefono mobile 475.475.0). Tra gli ospiti in diretta su Rai Uno Alice Sabatini (Miss Italia 2015) e Chiara Bordi (Miss Etruria 2018).