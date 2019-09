Mondiali di Surf, Ladispoli presente. Roberto D’Amico in competizione

Ladispoli – “L’amministrazione comunale di Ladispoli invia un caloroso in bocca al lupo alla squadra Nazionale Italiana di surf che sarà impegnata ai Campionati del Mondo in Giappone, nella città di Miyazaki, dal 7 al 15 settembre. A guidare la delegazione azzurra sarà il nostro concittadino Marco Gregori, direttore tecnico sportivo, del movimento surfistico nazionale”.

Le parole sono del sindaco Alessandro Grando che ha commentato anche un’altra notizia che vedrà il territorio di Ladispoli tra i protagonisti della manifestazione internazionale in Giappone.

“Abbiamo appreso in queste ore – prosegue Grando – che, durante la cerimonia di apertura dei Campionati mondiali di surf, le ampolle con le sabbie di tutte le 55 Nazioni in gara saranno versate all’interno di un grande contenitore e mescolate così da rappresentare simbolicamente l’unione, senza barriere, delle varie etnie, dei colori, delle religioni. Per l’Italia nell’ampolla ci sarà la sabbia della spiaggia di Marina di San Nicola, un grandissimo onore per la nostra città che sarà conosciuta a livello internazionale in un evento di così importante rilievo non solo sportivo. Un grande in bocca al lupo ai nostri atleti che solo poco tempo fa hanno sbaragliato la concorrenza ai Campionati europei di surf in Portogallo, conquistando 3 medaglie d’oro e il titolo a squadre”.

A portare l’ampolla dell’Italia contenente la sabbia di Marina di San Nicola ci sarà il campione Roberto D’Amico, di Ladispoli, accompagnato dalla campionessa d’Europa in carica, Clare Bevilacqua.

(Il Faro on line)